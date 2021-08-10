سيرين عبد النور تروج لمسلسلها بجلسة تصوير مثيرة (صور)

خضعت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور لجلسة تصوير جريئة، ترويجاً لعملها الفني القادم.





وظهرت سيرين عبدالنور بالصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بفستان أسود عاري الصدر والأكتاف، وظهرت بشعر أسود طويل، مع (غرة)، وتجلس على كرسي فخم.

وعلقت سيرين موجهة حديثها لجمهورها: (شو رأيكن لهلق بمخطط شمس مطر؟ ولوين بدها توصل إذا هدفها أكبر من المال؟ للأذكياء فقط).

وسبق أن نشرت سيرين عبدالنور مجموعة صور لجلسة تصوير خضعت لها بلوك شخصية شمس مطر في المسلسلها.

وإعتمدت بالصورة الشعر الأسود أيضاً وقصة شعر فريدة، وإرتدت جامبسوت أبيض مكشوف عن ظهره.