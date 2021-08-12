إطلاق اسم "سمير غانم" و"فريال عبدالعزيز" على جسرين جديدين في القاهرة

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم، واللواء عمر سليمان، وآخرين، على طرق ومحاور رئيسية في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: ”الرئيس يوجه بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، والمتقاطع أعلى الطريق الدائري“.

وأضاف راضي في منشور آخر، أن الرئيس السيسي وجه بالتنفيذ الفوري للمحور الجديد الذي يربط الطريق الدائري جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي، وإطلاق اسم حسب الله الكفراوي وزير الإسكان المصري الأسبق عليه، والذي وافته المنية منذ أيام.

وتابع أن السيسي أمر أيضا بإطلاق اسم اللواء أركان حرب عمر سليمان رئيس المخابرات العامة الأسبق على الجسر الجديد بمحور جمال عبدالناصر المؤدي إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أعلى الطريق الدائري.

كما تقرر إطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية، والحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، فريال عبدالعزيز على الجسر الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين، في التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح راضي أن الرئيس المصري وجه المسؤولين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخرى؛ لإطلاق اسم أبطال مصر الذين شاركوا في أولمبياد طوكيو 2020 عليها.



وتوفي الفنان المصري سمير غانم، في الـ20 من شهر أيار/مايو الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولم يمر سوى 3 أشهر حتى لحقت به زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز؛ نتيجة تأثرها بإصابتها بالفيروس.