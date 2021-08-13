وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، أسرة الفنان الراحل محمد جبريل ونشرت صورة له عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلقت عليها قائلة: “‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير محمد جبريل رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان”.محمد جبريل هو ممثل تليفزيونى ومسرحي تخرج في كلية الزراعة وعمل في السينما المصرية في بعض الأدوار المساعدة بالثمانينيات والتسعينيات، قدم العديد من المسلسلات التليفزيونية، كما عمل فى الأفلام التى أنتجها قطاع الإنتاج بالتليفزيون وفي بعض المسرحيات التليفزيونية.ومن أشهر المسلسلات التى عمل بها "الرجل والحصان" ١٩٨٢ و " محمد رسول الله "١٩٨٤ و " الرايا البيضاء " ١٩٨٨ و "ساكن قصادى" ١٩٩٥ و "باب الخلق" ٢٠١٢. يمكن رؤيته فى دور كرم مدير محطة البنزين فى فيلم " الثأر " عام ١٩٨٢.