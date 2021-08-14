بعد أسبوع من عقد قرآنها.. إعلامية مصرية تعلن إصابتها بكورونا

وطلبت ياسمين من حاضري حفل عقد قرانه، التأكد من سلامة حالتهم الصحية أو العزل المؤقت لحين التأكد.وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إيجابي كورونا.. بعتذر لكل الأحباء اللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعا بخير".وأثارت ياسمين الخطيب جدلا واسعا وتصدرت تريند مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وغوغل بعد عقد قرانها الذي أقامته بأحد فنادق القاهرة، وذلك لأنها اختارت أن تعقد قرانها على أيدي مأذونة وذلك غير معتاد ومنتشر في المجتمع المصري.ويمتلك زوجها رجل الأعمال الشهير رمضان حسني شركة إنتاج وأنتج للعديد من المطربين، بالإضافة إلى إنتاجه حفلا غنائيا للفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي، بخلاف امتلاكه شركة للتطوير العقاري.يذكر أن ياسمين الخطيب، تبلغ من العمر 40 عاما، بدأت عملها صحفية وكاتبة للمقالات في العديد من الصحف، وتعمل حاليا مقدمة برامج.