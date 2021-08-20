فنان عربي يدخل العناية المركزة مجددا بعد تدهور حالته

وقال نجل خالد سامي، إن والده أدخل إلى العناية المركزة مجددا، مبينا أنه ”كان متعبا بشكل كبير، ما اضطر الأطباء لاتخاذ قرار بشأن حالته“.وأضاف أن والده خالد سامي، لا يزال في غيبوبة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية ”صعبة للغاية“.وناشد تركي خالد سامي، الجمهور، الدعاء لوالده بتجاوز الأزمة الصحية التي يمر بها.ويعاني خالد سامي، من أزمة صحية منذ أشهر عدة بدأت عقب إجرائه عملية زراعة كبد، غير أن الوضع الصحي تفاقم وجرى نقله إلى المستشفى، ثم دخل في غيبوبة منذ قرابة 3 أشهر توقف خلالها قلبه مرتين لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.وكتب نجل خالد سامي، قائلا: ”‏اليوم كان متعب جدًا جدًا، تعب أبوي ورجع للعناية ولا يزال غايب عن الوعي وسبب تعبه للآن مو واضح“.وتابع تركي خالد سامي: ”لكن الله يصبرنا ويعيننا والله فترة تكسر الظهر فعلًا أتمنى من صميم قلبي محد يمر فيها، دعواتكم يا أحبة ‎خالد_سامي“.