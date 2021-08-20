هجوم شرس على فيفي عبده بسبب فيديو رقص جنوني! (فيديو)

هاجم مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي، الراقصة المصرية فيفي عبده، بعد نشرها فيديو رقص جديد، وصفوه بالجنونيّ، بسبب حركاتها فيه.

ونشرت فيفي عبده، فيديو، رقصها على أغنية نوال الزغبي الجديدة “أرقص” التي طرحتها قبل أربعة أسابيع، وحظيت حتى الآن باكثر من خمسة ملايين مشاهدة.

وظهرت فيفي عبده وهي مرتدية فستاناً اسود اللون، مكشوف الصدر، جالسة على كرسي في حديقة وتؤدي حركات راقصة، ما لبثت أن نهضت وبدأت بالرقص بطريقة “جنونية”، تعمدت خلالها رفع فستانها من الأمام، لتكشف ساقيها .

وعبّر الجمهور عن غضبهم من تصرفات فيفي عبده، وقال أحد المعلقين: “تحس انها لسعت اكتر من الاول”. فيما كتب آخر: “دي اتجننت والله مش طبيعيه”.