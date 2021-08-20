بدور البراهيم: رفضت عرض زواج بمهر قيمته 70 مليون دولار! (فيديو)

أثارت ”الفاشينيستا“ السعودية وخبيرة التجميل بدور البراهيم، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشف رفضها عرضا للزواج بمهر قيمته 266 مليون ريال سعودي الذي يساوي 70,929,378.80 دولار أمريكي.

وصرحت البراهيم، بذلك عندما ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، وهي غاضبة من متابعة وصفتها بـ“الرخيصة“، لأنها ”دائما ما تربط زيجاتها بالمال“، وهو ما حدث في آخر زيجة لها والتي استمرت 6 أشهر فقط وكان مهرها حينها مليون ريال سعودي.

وقالت البراهيم إنها لا ترى الزواج فيه ”رخص“، لافتة إلى أن ”الرجل الذي عرض عليها الزواج لا يعرفها ولا تعرفه قدم مهرا بقيمة 266 مليون ريال سعودي“، مشددة على أن ”جميع زيجاتها السابقة تمثلت في اتخاذ طريق الزواج التقليدي“.

وكشفت عن رغبتها في ”الزواج المرة القادمة بشكل مختلف بحيث تتعرف على الزوج الذي سترتبط به قبل الزواج ويكون هناك قصة حب بينهما“، رافضة الزواج مقابل مهر كبير فيما بعد، لاسيما وأنها لو أرادت ذلك ”لاستقبلت الكثير من العروض“.

ولم تمر تصريحات ”الفاشينيستا“ تلك، مرور الكرام بل ضج موقع ”تويتر“، بها وسط تداول اسمها بين النشطاء والحسابات الإخبارية التي اهتمت بذلك، لاسيما وأنها تخلت هذه المرة عن شيء كانت تتمسك به عند زواجها.