شبيهة "دلال عبدالعزيز" العراقية تلفت الأنظار بعد وفاتها (فيديو)

لفتت خبيرة التجميل العراقية باريز هادي، الأنظار إليها بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز.

وباتت العراقية باريز هادي حديث المواقع بعد بثها فيديو على حسابها بانستغرام، تقوم فيه بتقليد الفنانين الراحلين دلال عبد العزيز وزوجها سمير غانم بشخصيتي شيرين ومراد في فيلم “الرجال في خطر”

وأثار الفيديو الجدل بين المتابعين بسبب الشبه الكبير الذي استطاعت خبيرة المكياج إظهاره بينها وبين دلال عبد العزيز في شبابها.

لدرجة أن المعلقين اعتبروا أنها توأم دلال ظهرت بعد وفاتها، حسب وصفهم.

ووفق ما يظهر بالمقطع الذي لاقى تفاعلا واسعا فقد استطاعت باريز، بواسطة المكياج، إبهار الجمهور والمتابعين بشبهها الكبير لدلال عبد العزيز.