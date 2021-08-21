فنانة خليجية تعلن ارتداء الحجاب من داخل المسجد النبوي (فيديو)

أعلنت الفنانة السعودية نيرمين محسن، ارتداءها الحجاب، موضحة أن سبب اختفائها وابتعادها عن الأضواء هو انشغالها مؤخرًا بالتفكير في اتخاذ هذا القرار.

وأكدت محسن في فيديو من داخل المسجد النبوي نشرته عبر صفحتها بتطبيق "سناب شاب" أنها "كانت حريصة أن تتخذ هذا القرار المهم بحياتها بعيدًا عن كل البشر".

وشددت على أنه "لم يشاركها أي شخص في اتخاذ قرار الحجاب، والوحيدة التي أخبرتها أنها قررت ارتداء الحجاب بشكل نهائي كانت والدتها".

وقالت الممثلة السعودية الشابة في الفيديو: "قبل أن أرجع الرياض أحب أقولكم من مسجد رسول الله أني قررت اتحجب.. الله يجعله خير لي في الدنيا والآخرة.. الله يغفر لنا ما مضى والله يتقبل منا كل الأعمال الحسنة في الماضي والحاضر“.