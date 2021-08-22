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الموت يفجع الفنان محمد رمضان

فن وثقافة

2021-08-22 | 01:49
الموت يفجع الفنان محمد رمضان
11,681 مشاهدة

فجع الفنان المصري محمد رمضان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بوفاة ”حماته“، والدة زوجته نسرين عبد الفتاح، التي غيبها الموت في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة بعد صراع مع المرض.

وأعلن محمد رمضان خبر وفاة حماته عبر حسابه الشخصي في موقع ”إنستغرام“، إذ نشر صورة عائلية جمعته بزوجته نسرين ووالدتها وهو في بداية نجوميته.
وطالب محمد رمضان جمهوره ومحبيه المتابعين له بالملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء لوالدة زوجته، فقال: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت اليوم والدة زوجتي“.
 
وتابع محمد رمضان قائلا: ”أسألكم الدعاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته. العزاء اليوم بمسجد الحامدية بعد صلاة المغرب“.
 
وحرص جمهور محمد رمضان على تقديم التعازي له عبر تعليقاتهم بالسوشيال ميديا، داعين الله عز وجل أن يصبر قلبه وقلب زوجته على فراق والدتها التي خطفت أنظارهم بطيبية ملامحها، خاصة أن ظهورها هو الأول والأخير لجمهوره.
 
من جانبه، كشف محمود رمضان، شقيق ومدير أعمال الفنان محمد رمضان، أن والدة نسرين تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، وتم نقلها للعناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى قبل أن تفيض روحها لبارئها.
 
وأضاف محمود، في تصريحات لوسائل محلية، أنه سيتم دفن الجثمان غدا بعد صلاة الظهر، ويقتصر على الأسرة فقط، على أن يكون العزاء عقب صلاة المغرب اليوم الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية.
 
يذكر أن النجم المصري محمد رمضان أحيا الجمعة، حفلا غنائيا في جولف بورتو مارينا.
 
وشهد حفل محمد رمضان إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث فوجئ الجمهور بدخوله المسرح بسيارته ”اللامبورجيني“، ففي بداية العرض، ظهر ”مجسم“ محمد رمضان على شاشة كبيرة على المسرح لتنطلق منه مقولته الشهيرة ”نمبر وان“.
 
وبعد ذلك ظهر محمد رمضان فجأة على المسرح بالسيارة اللامبورجيني، التي أصبحت حديث الجمهور في حفله بالساحل، وكذلك المتابع لما يدور في كواليسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أنها مطلية بماء الذهب، إذ لفتت أنظار الجميع.
ومؤخرا طرح محمد رمضان فيديو كليب ”على الله“ رسميا عبر قناته على موقع ”يوتيوب“، ولاقت الأغنية إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور فور طرحها.

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