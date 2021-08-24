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مطربة عربية تنجو من الموت باعجوبة (فيديو)

فن وثقافة

2021-08-24 | 07:48
مطربة عربية تنجو من الموت باعجوبة (فيديو)
6,121 مشاهدة

قالت المطربة المصرية سمر إنها نجت من الموت بأعجوبة في حادث الساحل الشمالي، الذي تعرضت له منذ أيام، حيث نشرت فيديو يكشف تفاصيل الواقعة.

A post shared by samar_singer official (@samar_singer)

وقالت سمر: "الحمد لله ربنا نجاني من الموت بأعجوبة ورجعت لأولادي، والحمد لله لمست حب الناس ودعاءهم لي، وأشكر الجميع على اهتمامهم".
 
وأضافت سمر: "أستعد الشهر المقبل لإجراء عملية جراحية في الترقوة لتركيب شريحة، وبعدها بفترة سيتم إجراء عملية أخرى لنزع الشريحة، الحمد لله إن إصابتي ليست شديدة، صديقاتي معي في السيارة واحدة أصيبت بكسر في الحوض، والمساعدة أيضا حاليا في غيبوبة".
 
وتابعت سمر "الحمد لله نجوت من أجل أبنائي، فلدي 3 أبناء، والبعض لا يعلم إنني أم، ولكني فضلت قبل بداية مشواري الفني الزواج والإنجاب أولا".
 
وتعرضت المطربة سمر لحادث سير أثناء عودتها من الساحل الشمالي بعد إحيائها حفلا هناك، وكانت بصحبة 4 من صديقاتها، وأدى الحادث إلى تحطم سيارتها بالكامل وإصابتها ومن كان معها بإصابات خطيرة.
 
وفي أول تعليق نشرته سمر عقب الحادث بفترة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بعد إصابتها وإجرائها عملية جراحية، قائلة: "حبايب قلبي الحمد لله ربنا نجاني من الموت، والحمد لله أنا أحسن شوية، اطمنوا عليا، وقريب جدا هطلع لايف علشان تشوفوني، وكمان أحكيلكم حاجات كتير حصلت، بحبكم جدا وشكرا لكل الناس اللي مش قادرة أرد عليهم، لو تعرفوا كمية الرسايل ما شاء الله هتعذروني، ربنا كبير الحمد لله".
 
كما نشرت سمر شريط فيديو أيضا أثناء انفجار سيارتها وتفحمها التقطه أحد المنقذين لها ولصديقاتها أثناء الحادث، وعلقت على الفيديو: "العربية قبل ما تنفجر بعد ما طلعت منها وسبحانك يا ربي إزاي خرجتني يا كريم، والناس مش مصدقة وبتقول كلام غريب".

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