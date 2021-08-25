سمية الخشاب تعلق على أنباء شطبها من نقابة المهن التمثيلية في مصر

وقالت سمية الخشاب، عبر حسابها على "تويتر": "لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة، برجاء من الإعلاميين والصحفيين والمواقع الالكترونية توخي الدقه والحذر من الأخبار المفبركة والأكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح واللجان الإلكترونية الممنهجة".ووجهت الشكر، في ختام رسالتها، إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وقالت: "كل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د/اشرف زكي".وكان نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، هدد بشطب الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد من النقابة بسبب ما نشروه من صور توحي بإيحاءات.وعبّر أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض عبر قناة "الحدث اليوم"، عن حزنه الشديد ومروره بحالة اكتئاب نظرا لما يحدث بين الفنانين، قائلا: "إن أي تراشق من فنان ضد آخر سواء بالكلام أو الإيحاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيتم اتخاذ إجراء ضده وتحويله للتحقيق وشطبه من النقابة في حال ثبتت إدانته".من جهتها، حسمت سمية الخشاب الجدل حول صورتها الأخيرة التي نشرتها بعد زواج أحمد سعد على عارضة الأزياء علياء بسيوني. وكشفت المقصود من هذه الصورة في ردها على أحد متابعيها عن قصدها من هذه الصورة ماذا تعني؟، وذلك عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، لترد عليه قائلة: "مكتوب عليها Love you all وقبلها كان إيموجي عليه وش وقلوب وعاملة في الصورة نص قلب وكاتبة على تويتر بحبكم أوي تحتها.. محتاجين إيه تفهموه أكتر من كده؟".أثارت سمية الخشاب الجدل بعد أن نشرت صورة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب إعلان طليقها الفنان أحمد سعد عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، مساء السبت الماضي، في حفل بسيط بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.