أحمد العنزي يعلن انفصاله عن زوجته

أعلن المدون ومشهور مواقع التواصل الاجتماعي أحمد العنزي، انفصاله عن زوجته الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري، عقب زواج دام عدة سنوات.





ونشر العنزي عبر خاصية ”الستوري“ في حسابه على موقع ”إنستغرام“ منشورًا، أكد فيه انفصاله عن زوجته سارة، موضحا الأسباب التي أوصلت علاقتهم إلى ذلك الطريق.

وقال إن ”لحظة الطلاق هي من أصعب اللحظات التي تجمع العديد من المشاعر، وتكون لحظة انطلاق وتحرر ولحظة كسر وألم في نفس الوقت".

وأضاف: "لأنه في تلك اللحظة يكون هناك إحساس لدى الطرفين بفشل الحياة الزوجية والاجتماعية والمكر والخديعة من الطرف الآخر أي شريك الحياة، وبها ينكسر الرباط المقدس الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن".

وختم العنزي حديثه بإعلان انفصاله عن زوجته سارة، والاكتفاء بذلك الحديث دون ذكر تفاصيل أخرى.

ولم يصدر أي تعليق من الكندري، حول الأمر حتى الآن، بينما واصل الاثنان متابعة بعضهما عبر موقع ”انستغرام“.