بالفيديو: محمد رمضان بزي عسكري في بيروت... والسبب؟

زار الفنان المصري، محمد رمضان، النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت، اليوم الجمعة.





ونشر رمضان على حسابه الرسمي على انستغرام ، صباح اليوم الجمعة، شريط فيديو يظهر فيه مرتديا الزي الخاص بالدفاع المدني اللبناني، وهو يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت من الدفاع المدني اللبناني، مرفقا بأغنية "فدائي" للفنان المصري الراحل، عبدالحليم حافظ.

وكان محمد رمضان، أعلن عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي خلال تكريمه في لبنان، حيث نشر على حسابه الرسمي على "فيسبوك" صورا له أثناء تكريمه في المركز الثقافي الألماني في لبنان.



وكتب رمضان: "شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي".



وبحسب شهادة الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها محمد رمضان، أكد المركز الثقافي الألماني الدولي، في لبنان، بأنها "تمنح لشخصيات مهمة في العالم، كتقدير رفيع المستوى لما بذلتموه لنشر روح التسامح والعدالة والقيم الإنسانية والثقافية والعلمية".