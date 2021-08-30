بعد أزمة الدكتوراه الفخرية... محمد رمضان: أستطيع شراء جامعة

بعد أزمة حصول النجم المصري، محمد رمضان، على الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان، رفض الفنان المثير للجدل الاتهامات التي طالته خلال الأيام الماضية حول دفعه أموالا مقابل ذلك.









كما أضاف "أعجبني رد رئيس المركز الثقافي الألماني عندما سألوه عن حقيقة شرائي للدكتوراه، عندما قال لهم محمد رمضان يمكنه أن يشتري جامعة بأكملها، وليس مجرد شهادة".



وبين رمضان ردًا على الانتقادات التي يتعرض لها "حتى الآن لم أحقق جميع ما أحلم به"، مؤكدًا أنه ومنذ بداية ظهوره وحتى الآن لم يحقق سوى 5% من طموحه فقط. وقال في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية، "لا أحتاج لدفع المال كي أشتري الدكتوراه ومن يفعل ذلك هو شخص باحث عن الشهرة، ويتمنى أن يتحدث عنه الناس".كما أضاف "أعجبني رد رئيس المركز الثقافي الألماني عندما سألوه عن حقيقة شرائي للدكتوراه، عندما قال لهم محمد رمضان يمكنه أن يشتري جامعة بأكملها، وليس مجرد شهادة".وبين رمضان ردًا على الانتقادات التي يتعرض لها "حتى الآن لم أحقق جميع ما أحلم به"، مؤكدًا أنه ومنذ بداية ظهوره وحتى الآن لم يحقق سوى 5% من طموحه فقط.

سحب الدكتوراه

هذا وكان المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان قد أعلن، الجمعة، سحبه الدكتوراه الفخرية من الفنان المصري، بعد أن علم بقضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ومطالبة الأخير رمضان بتعويض مالي بسبب إيقافه رسميا عن الخدمة، بعد سماحه للفنان بالتواجد داخل كابينة طائرته والتقاط صورة معه. وكذلك واقعة التقاط فنان إسرائيلي صورة تذكارية مع محمد رمضان، والتي أثارت ضجة حينها.



وأكد المركز أنه لم يكن يعلم أبدا عن تلك الواقعتين اللتين يدينهما ويشجبهما، ولهذا قرر سحب شهاداة التكريم من محمد رمضان.



كما اعتذر المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان "لشعب مصر حكومة وجيشا عن تكريم المدعو محمد رمضان وإعطائه شهادة الدكتوراه الفخرية".