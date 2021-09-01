ياسمين صبري بإطلالة أنيقة.. وارقام ثروة أبو هشيمة تشغل الجمهور!

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
الأمم المتحدة تكشف حقيقة حركة نزوح من أفغانستان إلى باكستان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة.. وارقام ثروة أبو هشيمة تشغل الجمهور!

فن وثقافة

2021-09-01 | 05:31
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة.. وارقام ثروة أبو هشيمة تشغل الجمهور!
459 مشاهدة

خطفت الفنانة المصرية ياسمين صبري أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها صورا جديدة لإطلالة أنيقة لها من قلب مونت كارلو الساحرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وارتدت الفنانة المصرية صبري، في الصور المتداولة على نطاق واسع التي نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، فستان قصير من اللون الأسود، محدد بحزام من منطقة الوسط، بحمالات عريضة، مع حقيبة من اللون الأصفر، وسليبر أبيض في أسود لبني، ولمت شعرها في «لو بان»،
بينما أطلت ياسمين صبري في صورة اخرى. بجانب طائرة هليكوبتر عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.
 
في هذه الاثناء، انشغل النشطاء على منصات التواصل بالبحث عن ما يحصل عليه رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمةمن ثروة خاصّة بعد الصور التي تنشرها ياسمين صبري وتبرز الرفاهية التي يعيشان فيها.
 
كما ويعرف أحمد أبو هشيمة بأنه واحد من أغنياء الشرق الأوسط، وتقدر ثروته بمليارات الدولارات، وتحقق شركاته أرباحاً سنوية تصل لـ15 مليون دولار. كما أن معامل الحديد الخاصة تنتج ما يقارب 2.8 مليون طن سنوياً وهو رقم ضخم في عالم الصناعة.
 
أما عن سياراته فيمتلك أحمد: سيارة رولز رويس كولينان سعرها يتخطى ال 400 الف دولار، سيارة رينج روفر سبورت، والتي يتخطى سعرها الـ 3.000.000 مليون جنية مصري، سيارة استون مارتن رابيد. وهي من السيارات النادرة والتي وصل سعرها الي أكثر من 200.000 ألف دولار امريكي، ما يوازي 3.160.000 مليون جنية مصري.
 
أما ثروة ياسمين صبري تقدر بـ 7 مليون دولار غير المجوهرات التي تقدر بـ 3 مليون دولار. ويذكر أن أحمد كان قد أهدى زوجته خاتم ألماس يبلغ سعره ما يقارب ال 200 الف دولار أميركي.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:19 | 2021-09-01 06:19
06:14 | 2021-09-01 06:14
06:00 | 2021-09-01 06:00
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التربية تحدد موعد اعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط
21.67%
03:41 | 2021-08-31
التربية تحدد موعد اعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط
03:41 | 2021-08-31
الكاظمي يغرد بشأن &quot;التجنيد الالزامي&quot; و &quot;صندوق الأجيال&quot;
17.72%
13:47 | 2021-08-31
الكاظمي يغرد بشأن "التجنيد الالزامي" و "صندوق الأجيال"
13:47 | 2021-08-31
طقس الأيام الأربعة المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة
16.85%
07:09 | 2021-08-30
طقس الأيام الأربعة المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة
07:09 | 2021-08-30
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون &quot;خدمة العلم&quot;
15.65%
11:06 | 2021-08-31
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "خدمة العلم"
11:06 | 2021-08-31
السومرية تنشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط لمديريات تربية الكرخ
14.88%
05:25 | 2021-08-31
السومرية تنشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط لمديريات تربية الكرخ
05:25 | 2021-08-31
الصحة تعلن زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح كورونا (وثيقة)
13.23%
09:27 | 2021-08-30
الصحة تعلن زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح كورونا (وثيقة)
09:27 | 2021-08-30
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X