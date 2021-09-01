أول فنانة عراقية تحيي حفلاً جماهيرياً في المملكة العربية السعودية

وتفاعل الحضور بشكل كبير داخل الحفل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فتصدّرت رحمة "الترند" في المملكة وأضافت الى قناتها على موقع "يوتيوب" مئة ألف مشترك، وهي حالياً تحتل المرتبة الأولى في الخليج على موقع الفيديوات من حيث عدد المشتركين.وتتحضّر رحمة حالياً للمشاركة في المزيد من الحفلات التي سيُعلن عنها لاحقاً، كما تستعد لإطلاق عدد من الأغاني التي ينتظرها جمهورها العراقي والخليجي.وكانت مجموعة MBC قد جدّدت عقد رحمة رياض لموسم إضافي في برنامج "عراق آيدول"، يبدأ في شهر أيلول (سبتمبر)، كم أطلقت رياض "الكوكب"، الأغنية الرومانسية التي أدتها بأسلوب مختلف، وهي من كلمات ماهر العزاوي، ألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي. أمّا الفيديو على "يوتيوب" فقد تخطّى المئة ألف مشاهَدة بعد ساعة واحدة من إطلاقه، كما تصدّر وسم (هاشتاغ) "رحمة الكوكب" على موقع "تويتر" في العراق.