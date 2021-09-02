الموت يفجع احد نجوم الفن في سوريا

وفي أول تعليق له بعد وفاتها، نشر خليل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بوالدته، وعلّق عليها واصفا والدته بالمرأة التي هزت جدران قلبه.وكتب في رسالة مؤثرة: ”أرى روحك تعبر بين مسارح دمشق، أراها تسير في الحواري القديمة التي أحبّت.. خلف مرآة الممثل وكواليس القباني.. وتاريخ المعهد العالي.. بين دمّر والأمويين.. أراها تهرب من جسدٍ ما عاد يشبهها.. قويةً كما كانت.. حرّةً كما كانت.. مخلصة.. أراها في مكانها.. بين يديّ الربمحاطة بأصدقاء الزمن الجميل.. حيث لا مكان سوى للضحك.. أراها في سمائي.. تنظر إليّ في غُربتي.. تمسك يدي في وحدتي الطويلة.. منذ الطفولة وحتى الأبدية.. تحرسني إلى حين اللقاء.. تحضنني إلى يوم الدين.. أراها الآن مطمئنةبحمى الرحمن.. كما تستحقستيلا.. حبيبتي..”يتيم أنا الآن يا أمي“ولقيت كلمات الفنان السوري المؤثرة الكثير من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومحبيه ومتابعيه، وكذلك بين زملائه الفنانين منهم خالد القيش، غادة بشور، ريم زينو، مصطفى المصطفى، وغيرهم.يشار إلى أن الفنان السوري، كان قد أهدى لوالدته في مهرجان ”ضيافة“ العام الفائت جائزته معربا عن أسفه لأنها لم تكرم سوى مرة واحدة خلال مسيرة دامت ما يقارب خمسة وثلاثين عاما، قدمت خلالها والدته خبرتها، وجهدها لدعم الدراما العربية والسورية.