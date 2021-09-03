"شهاب جوهر" يصرخ في بث مباشر بحبك "الهام الفضالة" (فيديو)

ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، رفقة زوجها شهاب جوهر، في بث مباشر مثير أثار جدلا واسعا بين متابعيها وكشف الزوجان خلاله عن أسرار لأول مرة.

ووفق البث فقد ظهر الثنائي معاً يردان على كل تساؤلات الجمهور وتعليقاتهم، ليكشف الفنان الشهير كيف طلب يد زوجته وماذا كان رد فعلها.

وتلقى الثنائي الكثير من التعليقات التي تباينت ما بين تعليقات تسائل أصحابها عن تفاصيل علاقة الثنائي وأخرى وصفته بأنه يبدو كوالدها وليس زوجها، وهو ما لم يتجاهله النجمين وردا عليه.

تفاصيل زواج إلهام الفضالة وشهاب جوهر

وخلال مقع البث الحي، تلقى كل من إلهام الفضالة وشهاب جوهر مجموعةمن التساؤلات حول علاقتهما، أولها كيف طلب الفنان الكويتي يد مواطنته الفنانة الشهيرة، وماذا كان رد فعلها.

ليقول جوهر رداً على تساؤل أحد المتابعين: “الحقيقة إن طلب زواجي من إلهام جاء بشكل عفوي وغريب شوي، أنا اتصلت بيا قلتله فاضية قالت لي أيوة قلت لها لازم اشوفك فانفزعت وخافت وظنت في شي، فأول ما شوفتها قلت لها تتزوجيني فانصدمت، وبدأت الحكاية”.

وتتدخلت إلهام الفضالة وأوضحت أن طريقة شهاب جوهر جاءت مفاجئة لها خاصة وأنه طلب منها الزواج بشكل مفاجئ وبملامح جادة قائلة: “ما كان بيضحك ولا شي واتكلم بصرامة واضحة، بعدها ضحكنا ثم سبحان الله صار النصيب كله بأمر الله”.

وخلال مقطع البث المباشر تلقت إلهام الفضالة وشهاب جوهر الكثير من التعليقات من بينها تعليق لمتابعة كتبت فيه: “كأنك أبوها مو زوجها”.