هجوم جديد على "فيفي عبدة" لنشرها مقاطع رقص بملابس مثيرة (فيديو)

تعرضت الراقصة فيفي عبده لانتقادات لاذعة من قِبل متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، بسبب أحدث ظهور لها، إذ نشرت فيديوات لها بملابس مثيرة وهي ترقص.

ونشرت الفنانة فيفي عبده مقاطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترقص كعادتها لكنها تعرضت للهجوم والانتقاد من متابعيها.

ورقصت فيفي عبده بالطريقة العراقية والخليجية بشعرها، وأدت بعض الحركات الاستعراضية، خلال رقصها وكتبت فيفي في تعليقها على الفيديو: مساء الفل من احلي غروب شمس رقصت عليها علي اغنية اماكن السهر عمرو دياب