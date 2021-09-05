انفصال الممثلين التركيين "بيرك اتان" و"سيلين ياغجي اوغلو"

نشر الممثلين التركيين بيرك اتان وسيلين ياغجي اوغلو خبر انفصالهما على حساباتهما في موقع إنستغرام .

قالت الممثليين اللذان دخلا في علاقة حب منذ الصيف الماضي انهما انهيا علاقتهما ببعضهما رغم انهما كانا يحصرن نفسيهما للزواج .

وكتبت سيلين ياغجي أوغلو، في منشور على حسابها في إنستغرام، “لقد أنهينا علاقتنا مع بيرك أتان بالتحدث مع بعضنا البعض، أتمنى له الصحة والسعادة في الحياة” .

وقال الممثل بيرك أتان، “أنهينا علاقتنا بسيلين بالحديث”.





بيرك أتان

هو ممثل وعارض أزياء تركي ولد بمحافظة إزمير في 26 سبتمبر 1991. شارك في مسابقة أفضل عارض ازياء تركي في 2011 وحصل على لقب “المستقبل الموعود”، وفي السنة الموالية شارك في نفس المسابقة وفاز بالمركز الأول.

في سنة 2015 شارك بيرك في المسلسل الشبابي والدرامي بنات الشمس الذي نشر شهرته في تركيا والعالم العربي بدور سافاش مرتوغلو. بعد ذلك قام ببطولة مسلسل تحمل يا قلبي لكن المسلسل توقف بعد عرض 13 حلقة منه بسبب انخفاض الرايتنج.

أمّا عن حياته الشخصية فإن بعض الإشاعات تقول أنه على علاقة مع شريكته في مسلسل بنات الشمس الممثلة بورجو أوزبيرك ولكنهما دائما ما ينفيان ذلك قائلين أنهما أصدقاء فقط.



سيلين ياغجي أوغلو

سیلین باغجي أوغلو ولدت عام 1989 في مدينة اسطنبول، وتخرجت من جامعة اسطنبول.

تعد سيلين ياغجي أوغلو من أشهر المذيعات في تركيا حيث عملت في العديد من القنوات الفضائية، كما أنها تقدم مقاطع فيديو على اليوتيوب تشرح كيفية وضع المكياج.

تمتلك سيلين ياغجي أوغلو قاعدة جماهيرية كبيرة في تركيا، كما أن الآلاف يتابعونها على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام.