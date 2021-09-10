دنيا سمير غانم توجه رسالة لزوجها في أول ظهور لها منذ وفاة والديها

وكتبت الفنانة مع الصورة المنشورة في الرسالة الموجهة إلى زوجها قائلة:“ كل سنة وأنت طيب وناجح.. وربنا يحفظك ويخليك لينا......"ويعد هذا المنشور هو الظهور الاجتماعي الأول للفنانة دنيا سمير غانم في مناسبة سعيدة تخص العائلة، بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم في 20 مايو الماضي، وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز في 7 أغسطس الماضي.واقتصرت منشورات دنيا سمير غانم وشقيقتها الفنانة إيمي، خلال الفترة السابقة، عقب وفاة والديها، على منشورات الرثاء، والرسائل المؤثرة لوفاة والديهما، وطلب الدعاء لهما.هذا وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز توفيت في 7 أغسطس/آب الماضي؛ بعد معاناة استمرت لأكثر من 3 أشهر على دخولها المستشفى، بعد إصابتها بفيروس كورونا ومضاعفاته.وظلت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز على مدار تواجدها في المستشفى، لم تعلم بوفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم، الذي سبقها في 20 مايو /أيار الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا.