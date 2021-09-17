وفاة المصور العراقي علوان السوداني صاحب أشهر صور لكاظم الساهر

نعت الأوساط الفنية المحلية، اليوم الجمعة، المصور المعروف علوان السوداني، الذي وافته المنية في أحد مستشفيات العاصمة بغداد يوم أمس الخميس.

والسوداني، معروف بعلاقته الوثيقة بالفنان كاظم الساهر، حيث رافقه لمدة طويلة، والتقط له أبرز الصور المشهورة.

ونقل الإعلامي الفني، حيدر النعيمي خبر وفاة السوداني في أحد مستشفيات بغداد يوم أمس.

وأضاف النعيمي في منشور عبر صفحته في فيسبوك، أن "علوان السوداني هو صاحب الصورة المعروفة للساهر وهو يعزف البيانو بأغنية (محروس) وكذلك الصورة المعروفة عربيا في أول ظهور للساهر بمهرجان جرش وهو يعزف على آلة الطار، وكان السوداني المصور الخاص بمسلسل (المسافر) بكافة تفاصيله وكواليسه وكذلك كافة حفلات الساهر بمهرجان بابل“.

واشار إلى أن "علوان السوداني يعد كذلك المصور الأهم في تاريخ الرياضة العراقية كونه كان مصور المنتخب الوطني العراقي في أبرز بطولاته في الثمانينيات، وحاز على جائزة أجمل صورة لحارس مرمى السعودية محمد الدعيع في كأس الخليج ١٩٨٤“.