فنانة لبنانية تستغيث وتطلب المساعدة المالية عبر مقطع فيديو!

أثارت الفنانة اللبنانية مي حريري حالة من الجدل، عقب كشفها عن مرورها بأزمة مالية صعب، وحاجتها إلى 15 ألف جنيه بريطاني قبل الوقوف أمام إحدى المحاكم في بريطانيا.
ونشرت الحريري مقطع فيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت: "أنا بوضع استثنائي مزفت وأنا عليا دعوة وضليت سنة وشوي، من فضلكم أنا بحاجة لـ15 ألف جنيه، لأني مضطرة أدفعها للمحكمة، ولو في حد من اللي بيحبوني يعطيني المبلغ، وبرده له".
وأضافت : "السبب مش راح أحكيه دلوقتي، وإن شاء الله بتخلص المحكمة، وإذا قدرت أخد من القانون حق بحكيلكم السبب، السبب مش بسبب عائلتي ولا بنتي".
وواجهت مي خلال الفترة الماضية عدة أزمات بعضها صحية، والأخرى قضائية تخص حضانة أبنائها، وأزواجها السابقين.