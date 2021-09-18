فنانة لبنانية تستغيث وتطلب المساعدة المالية عبر مقطع فيديو!

ونشرت الحريري مقطع فيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت: "أنا بوضع استثنائي مزفت وأنا عليا دعوة وضليت سنة وشوي، من فضلكم أنا بحاجة لـ15 ألف جنيه، لأني مضطرة أدفعها للمحكمة، ولو في حد من اللي بيحبوني يعطيني المبلغ، وبرده له".وأضافت : "السبب مش راح أحكيه دلوقتي، وإن شاء الله بتخلص المحكمة، وإذا قدرت أخد من القانون حق بحكيلكم السبب، السبب مش بسبب عائلتي ولا بنتي".