الفنان محمد هنيدي يتخذ قرارا مثيرا للجدل

وقال هنيدي في تغريدة عبر ”تويتر“ في هذا الشأن: ”قررت النهاردة الصبح قرار مهم.. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي“.

وارجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 18, 2021

ويبدو أن محمد هنيدي، المعروف بتفاعله النشط والمستمر عبر ”تويتر“، أراد أن يفاجئ متابعيه بقراره، الذي يبدو أنه كشف عنه في إطار من السخرية والهزل، كون مجال المهرجانات والأغاني الشعبية أصبح دارجاً بشكل أكبر من السينما والتلفزيون في السنوات الأخيرة.وأحدثت تغريدات هنيدي في هذا الصدد ردود فعل واسعة وصاخبة في بعضها، حيث انقسم المعلقون على التغريدات إلى عدة أطياف، منهم من سخر منها مؤكدين أنها تأتي في إطار أسلوب هنيدي الكوميدي، فيما صدق آخرون ذلك مطالبين إياه بالعدول عن قراره، وكان هناك من هو بين مصدق ومشكك.يشار إلى أن الفنان محمد هنيدي، قدم عدداً من الأغنيات الشهيرة، في أفلامه السابقة، مثل ”صعيدي في الجامعة الأمريكية“ و“همام في أمستردام“ و“عندليب الدقي“ وحققت نجاحاً فنياً كبيراً عند عرضها.وكان آخر عمل سينمائي قدمه محمد هنيدي فيلم ”النمس والإنس“، والذي عرض في دور السينما المصرية والعربية من الشهر الماضي، وحقق نجاحاً ملحوظاً، مقارنة بفيلمه السابق الذي لم يحقق النجاح المأمول.