فيفي عبده تكشف عن عدد زيجاتها.. لن تصدق كم مرة تزوجت عرفي! (فيديو)

كشفت النجمة المصرية فيفي عبده عن عدد زيجاتها وذلك اثناء استضافتها في برنامج السيرة للإعلامية وفاء الكيلاني حيث قالت انها “لا تفعل شيء بالحرام والذي يمسك يدها تتزوجه”.

وردا على سؤال وفاء الكيلاني عن عدد زيجاتها والتضارب في الارقام بين لقاءاتها المتعددة قالت فيفي انها تزوجت 5 مرات. وأن جميع زيجاتها كانت عرفي باستثناء الزواج الاول.

وبررت زواجها عرفيا قائلة:“لاني انا ما بعرف الرجل قبل ما اتزوجه فممكن اوي ما نرتاج مع بعض”.

وتابعت ان زوجها الاول الذي تزوجته عن طريق الشرع و القانون لم يكن راضيا على طلاقها فقالت:. “فمن يومها وانا قلت لازم اتزوج عرفي عشان موضوع الطلاق يبقى سهل”.

واستطردت: “خلفت لما كان عندي 25 سنة وربنا يخلي الأم والحما لأي أم وزوجة بتشتغل بليل زي الدكتورة والممرضة في ناس كتير بتشتغل بالليل”

وعن سبب تعدد زيجاتها قالت “اتجوزت كتير لأن الست لما بتطلق بيطلعوا عليها اشاعات، وأنا كنت بحب أقطع عرق وأسيح دمه وأتجوز على طول”.

كما وتحدثت خلال البرنامج عن حياتها في طفولتها فقالت: “أمي كانت تتمنى أن تنجب ولدا وعندما أنجبتني أطلقت علي اسم “عطيات” بمعني عطية من الله” وأضافت: “والدتي كانت حازمة وصارمة في تربيتي أنا وشقيقاتي وكانت تضربنا بـ” الكرباج السوداني”. وقبل الزواج لم أكن أعرف كيف ينجب البشر وكنت أظن أن التزاوج يتم عن طريق الركبة. كما أخبرتني والدتي وأنا صغيرة.”



وتابعت: “وأنا في عمر 12 عاما التقيت بفتاة تعمل في فرقة شعبية وحكت لي عن مكاسبها المادية. والدتي رفضت مشاركتي في الفرقة وعاملتني بقسوة وضربتني، فهربت من المنزل”