سقوط رحمة رياض في حفل "الموريكس دور" (فيديو)

تعرَّضت النجمة العراقية رحمة رياض للسقوط في حفل توزيع جوائز "الموريكس دور"، الذي أُقيم مساء أمس الجمعة في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حضور عددٍ كبيرٍ من الفنانين الذين تسلموا جوائزهم، التي ميَّزتهم هم تعرَّضت النجمة العراقية رحمة رياض للسقوط في الحفل

وكانت رحمة رياض موجودةً في الحفل برفقة زوجها الممثل ألكسندر علوم؛ إذ فقدت المطربة العراقية وعيها بشكلٍ مفاجئ، وسط الحضور الذين تجمهروا حولها من أجل المساعدة.

وأثناء اللحظات التي مرَّت صعبةً على البعض، في ظل تعرُّضها للإغماء، حرص زوجها على التماسك ومساندتها؛ إذ ظل بجانبها محاولاً مساعدتها ونقلها إلى سيارة الإسعاف، حيث حضر الصليب الأحمر اللبناني لإسعافها على الفور.

والتقطت عدسات المصورين، وبعض الحاضرين، فيديو سقوط وإغماء رحمة رياض، وجرى تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع؛ إذ حاول كثيرون الاطمئنان عليها، فيما أشاد البعض بحضور الإسعاف سريعاً وتماسك زوجها لمساندتها وزملاؤهم في الأعمال التي ظهروا بها في العام الجاري.