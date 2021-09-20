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فرقة "BTS" تشعل تويتر لحضورها الجمعية العامة للأمم المتحدة

فن وثقافة

2021-09-20 | 13:16
فرقة "BTS" تشعل تويتر لحضورها الجمعية العامة للأمم المتحدة
المصدر:
وكالات
736 مشاهدة

حصلت فرقة البوب الكورية الجنوبية "بي تي آس" على جوازات دبلوماسية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، بصفة مبعوثين شخصيين من الرئيس الكوري. وقبل خطاب الأمم المتحدة انتشرت عبر تويتر تغريدات في العراق والعالم دعما للفرقة. وتصدر الترند هاشتاغ #BTSatUNGA.

وتنوي سيؤول الاستفادة من شهرتهم العالمية وقد قرّر الرئيس مون جاي-إن تعيينهم مبعوثين خواص للأجيال المقبلة والثقافة.
 
وقال آر إم قائد الفرقة خلال مراسم تسلّم الجوازات الدبلوماسية في مقرّ الرئاسة "إنه لشرف عظيم لي أن أحمل هذا اللقب".
 
وكشف الرئيس الكوري الجنوبي خلال المراسم أن التحدّث عن الفرقة مع المسؤولين الأجانب هو وسيلة تسمح له بكسر الجليد.

وسينتفع أعضاء "بي تي آس" من المزايا الدبلوماسية، مثل الحصانة، خلال تأدية مهامهم الرسمية هذه.
 
وستلقي الفرقة بصفتها هذه خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 20 أيلول/سبتمبر، خلال جلسة مخصّصة لأهداف التنمية المستدامة، وستنقل هذه المداخلة مباشرة عبر الفيديو.
 
وتهدف لحظة أهداف التنمية المستدامة إلى تعزيز جهود المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وهي خطة لحل التحديات العالمية العالقة ، بما في ذلك الفقر والجوع وأزمة المناخ.

وذكر المكتب الرئاسي في بيان "نظرًا لأن بي تي أس قد نقلت رسائل الراحة والأمل للعالم بأسره ، فمن المتوقع أن يكون حضورها في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المرة بمثابة فرصة مفيدة لتوسيع التواصل مع الأجيال القادمة في جميع أنحاء العالم وجذب تعاطفهم بشأن القضايا الدولية الرئيسية ".
 
في يوليو ، أعلن المكتب الرئاسي عن قرار مون بتعيين بي تي أس كمبعوث خاص للمهمة.
.
تشارك فرقة البوب (Pop) الكورية المكونة من سبع أشخاص مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) منذ عام 2017 في حملة أحب نفسي أو Love Myself لإنهاء التنمر وتعزيز احترام الذات.

ولا شك في أن الفريق التقني بالأمم المتحدة سيكون في حالة قلق شديد مع اقتراب موعدهم اليوم في 20 أيلول/سبتمبر، إذ يجب الأخذ في الاعتبار الحركة الهائلة على الإنترنت التي اجتذبتها فرقة BTS خلال زيارتها السابقة للجمعية العامة في عام 2018، وأيضا عندما تم إصدار رسالة فيديو خاصة بها خلال دورة الجمعية العامة الافتراضية العام الماضي - وكلاهما جعل نظام الأمم المتحدة التقني في حالة كفاح للتأقلم مع حجم الطلب على حضور ما قدمته الفرقة الكورية الشهيرة.
 
وكان قائد الفرقة قد ألقى خطابا بالإنجليزية في المحفل عينه سنة 2018.
 
وأشاد الكثير من روّاد الإنترنت بهذا القرار، مشدّدين على أهمّيته لتعزيز سمعة كوريا الجنوبية على الصعيد الدولي.
 
وتعتبر "بي تي آس"، واسمها اختصار لعبارة بانغتان سونييوندان التي تعني شباب كشّافة مقاومين للرصاص، من أشهر الفرق الموسيقية في العالم، وهي تدرّ مليارات الدولارات من العائدات على بلدها.

وأصبحت الفرقة الشبابية السباعية التي تشكّلت في عام 2013 أوّل مجموعة موسيقية كورية جنوبية تتصدّر تصنيف أفضل الأغاني في الولايات المتحدة مع أغنية "داينامايت".

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