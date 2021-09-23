فنانة مصرية تتراجع عن قرار الاعتزال

أعلنت الفنانة المصرية ميمي جمال، تراجعها عن قرار الاعتزال، ومشاركتها في عمل فني قريبا.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "ميمي جمال ستشارك في حدوتة "مش مبسوطة" من مسلسل "زي القمر"، وتشارك في بطولته الفنانة بشرى وأحمد سعيد عبد الغني، ويتبقى لها يوم واحد فقط من تصوير المسلسل بالكامل".

وكانت ميمي جمال، أعلنت مؤخرا رغبتها في العودة للتمثيل من خلال دور مؤثر يناسبها، وذلك بعد قرار الاعتزال الذي اتخذته بعد رحيل زوجها، الفنان حسن مصطفى. وقالت، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "مساء dmc"، إنها تلقت عرضا رسميا للعودة للتمثيل، ووافقت على مبدأ العودة مرة أخرى بسبب شعورها بالوحدة بعد عودة كل أبنائها إلى منازلهم".

وكانت ميمي جمال أعلنت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتزالها الفن نهائيا وتراجعها عن قرارها السابق، مشيرة إلى أنها "ومنذ وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى دخلت في نوبة حزن وشعرت بحالة نفسية سيئة، وبعدها ظلت نحو سنة ونصف في تلك الحالة".