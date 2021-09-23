كيف حاولت فتاة افساد زواج الشاعر العراقي فائق حسن من الفنانة أصالة (فيديو)

كشف الصحفي اللبناني ربيع هنيدي، تفاصيل ما وصفها "المؤامرة التي دبرتها فتاة لإفساد زواج الفنانة السورية أصالة والشاعر العراقي فائق حسن".

وقال هنيدي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تريندز" الذي يعرض عبر القناة المصرية الأولى، إنه "تلقى رسائل هاتفية من فتاة تدّعي أنها زوجة الشاعر فائق حسن وأن زواجه من أصالة هو مجرد زواج مصالح"، مشيرا إلى أنه "تواصل مع فائق حسن الذي نفى الموضوع جملة وتفصيلا".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، بأنباء زواج أصالة نصري من الشاعر العراقي، فائق حسن، دون أن تخرج المطربة السورية لتؤكد أو تنفي الخبر. وكان أول من فجّر أنباء زواج أصالة الإعلامية الكويتية، مي العيدان، بالإضافة إلى مقطع فيديو تظهر فيه أصالة وهي تقول لمعجب عراقي أنها "صارت كنتهم"، أي أصبحت من العراقيين.

وعلقت أصالة، بعدها لأول مرة، على زواجها. ونشرت، أول صورة رسمية تجمع بينها وبين زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي كشفت فيها عن تفاصيل زواجها.

يشار إلى أن أصالة نصري كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هم خالد وشام، ووقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأم هما آدم وعلي، وانفصلا في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد زواج دام 14 عاما.

كما تداولت تقارير خلال الأشهر الماضية زواج أصالة نصري من نائب برلماني مصري، ولكن أعلن عن انفصالهما في شهر يوليو/ تموز الماضي، دون أن تعلن عن زواجهما رسميا.