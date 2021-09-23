في بغداد.. انطلاق معرض عشتار الدولي بمشاركة عشرات الفنانين

وعلى هامش المعرض، قال مدير عام الادارية والمالية في الوزارة الذي افتتح المعرض، علي رضا، إن "هذا المعرض تضمن لوحات رائعة واليوم لنا الفخر افتتاح المعرض وهو يؤكد على نشاطات وزارة الثقافة والسياحة والآثار".وأضاف أن "الفن في العراق بدأ يأخذ مكانه بعد الجائحة، وزارة الثقافة داعمة للفنانين بشكل عام"، مشدداً بالقول "لدينا خطة مستقبلية لمشاركات دولية في المعارض الفنية".من جانبه، قال رئيس المؤسسة الأستاذ باقر نعمة علوان، إن "مؤسسة عشتار للثقافة والفنون، اطلقت اليوم معرض عشتار الدولي الثالث عشر بمشاركة واسعة ضمن فعاليات مهرجان الدولي".وأضاف أن "مؤسسة عشتار ارادت من خلال هذا المهرجان أن توصل رسالة للعالم اجمع بالتأكيد على عودة عجلة الفن التشكيلي الى العمل بعد جائحة كورونا"، مؤكداً أن "المؤسسة سبق وأن أقامت مهرجان دولي لها في مقر وزارة الثقافة بمشاركة واسعة برغم اجراءات التصدي لجائحة كورونا".ومؤسسة عشتار للثقافة والفنون هي مؤسسة فنية تمتلك حراكاً فنياً داخل وخارج العراق ونظمت العديد من المعارض والمهرجانات الفنية الدولية في بغداد وعواصم عربية وأجنبية عدة، تأسست عام 2016 وتم تسجيلها لدى منظمات المجتمع المدني.