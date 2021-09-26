ممثلة كويتية تعلن اعتزالها التمثيل نهائياً (فيديو)

أعلنت الممثلة الكويتية سعاد سليمان “سعودة” اعتزالها التمثيل نهائياً، وذلك خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وعن سبب الاعتزال قالت :”إني انقبلت الحمد لله بتربية أساسية التخصص لأبيه بخلي حياتي دراسة وعيالي مو فاضية حق التمثيل”.

وتابعت: “أساساً من تحجبت أنا رافضة إني أكون ممثلة، ما أبي شي يخدش حجابي وانا موجودة مو معنى إني مو ممثلة خلاص انتهت الحياة”.

وأضافت :”لا عادي بصورلكم مقاطع متى ما قدرت لكن حياتي بكرسها لعيالي ودراستي”.

الجدير بالذكر أن سليمان كانت قد أعلنت قبل فترة عن ارتدائها الحجاب بشكل رسمي.