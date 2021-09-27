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بعد 20 عاما على انفصال والديها.. شاهد كيف أصبحت ابنة توم كروز ونيكول كيدمان

فن وثقافة

2021-09-27 | 03:20
بعد 20 عاما على انفصال والديها.. شاهد كيف أصبحت ابنة توم كروز ونيكول كيدمان
4,111 مشاهدة

كشف موقع الديلى ميل عن ابنة توم كروز ونيكول كيدمان خلال تقرير أكد فيه أن الابنة التي تسمى "بيلا"، والتي تعد ابنة للثنائى الشهير من فترة زواجهما الناجحة قبل الانفصال، والذى كان الثنائى فيها يعتبرا من أبرز المشاهير حول العالم، دوماً ما تحرص على الاختفاء بعيداً عن الأضواء.

وأضاف التقرير أن "بيلا" تميزت بإطلالة هادئة خلال ظهورها النادر، حيث تسعى ابنة اثنين من مشاهير العالم على عيش حياة هادئة بعيداً عن اهتمام وسائل الإعلام، وذلك منذ أن انفصل والديها فى عام 2001.
 


من ناحية أخرى انفصل النجم العالمى توم كروز عن حبيبته هايلى أتويل، نجمة فيلم Mission: Impossible 7، حيث نشر موقع "ديلي ميل" البريطانى، خبر الانفصال، رغم أن الثنائى لم يسبق لهما تأكيد علاقتهما بشكل صريح، ولكن قيل إنهما اقتربا من بعضهما منذ تواجدهما في موقع تصوير الفيلم، فى ديسمبر 2020.

وحسب ما نشرته الصحيفة البريطانية، "يقال إن توم كروز، البالغ من العمر 59 عامًا، لم يعد قادرًا علي التواجد في العلاقة مع البريطانية هايلي أتويل، البالغة من العمر 39 عامًا، خاصة وسط جدوله المزدحم، لافته إلى أنه لم يكن لدى توم قصة حب قوية منذ طلاقه من زوجته السابقة كاتي هولمز، في عام 2012، بينما قيل إن هايلى انفصلت عن حبيبها في عام 2020.

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