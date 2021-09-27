فيديو.. طرد نجم هوليود نيكولاس كيج من احد المطاعم بعد ان ظنوه مشردا

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن فيديو مصور للفنان العالمي نيكولاس كيدج وهو يطرد من مطعم فاخر في لاس فيجاس بالولايات المتحدة بعد أن دخل وهو في حالة سكر في مشاجرة مع الموظفين في المطعم واعتقد من شاهدوه أنه رجل مشرد بلا مأوى.

ويذكر الموظفون وشهود عيان عن صاحب الـ57 عامًا والفائز بجائزة الأوسكار سابقاً، أنه كان يشرب ويسكي باهظ الثمن وقطرات من التكيلا قبل أن يصبح عدوانيًا وأنه كان يرتدي سروال النمر وشبشبًا.



ويظهر بالفيديو الممثل جالسًا على أريكة وهو حافي القدمين ويكافح من أجل ارتداء صندل قبل أن يترنح ويصرخ، ثم منعته امرأة على ما يبدو من محاولة العودة إلى المطعم حيث يُعتقد أنها موظفة في المطعم.