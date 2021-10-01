مسلسل "الهيبة" يودع احد ابرز ممثليه

وظهر في الصورة المنشورة من قبل المخرج، فريق عمل مسلسل "الهيبة" خلال حفلة وداع أبرز ممثليه، السورية منى واصف، وهي تتوسط الفريق والممثلين الآخرين بينهم بطل العمل تيم حسن، وذلك مع انتهاء تصوير مشاهدها في الجزء الخامس والأخير من العمل والمقرر بدء عرضه قريباً.وأرفق البرقاوي الصورة بتعليق قال فيه: "أسرة "الهيبة - جبل" بجزئه الأخير تودّع أم جبل في يوم تصويرها الأخير في العمل، يطوّلنا عمرك ست منى".