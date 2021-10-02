محمد رمضان يحيي حفلا لأول مرة في العراق

ونشر محمد رمضان صورة له، أمس الجمعة، أثناء توقيع عقد الاتفاق على الحفل الغنائي، وذلك عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.ولم يكشف محمد رمضان خلال المنشور عن موعد الحفل، واكتفى بإعلانه أنه سيكون قريباً.وعلق رمضان على صورة توقيع العقد التي نشرها وكتب: ”تم الحمد لله.. الاتفاق على أول حفلة جماهيرية لي في استاد البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي قريباً“.وأضاف: ”هل أنت مستعد لأكبر حفل في العراق بملعب البصرة الدولي؟!.. ثقة في الله نجاح“.