بالصور: نجمات اخترن إطلالات شرقيّة في افتتاح إكسبو دبي 2020

وشاركت النجمة الإماراتيّة أحلام بفخر في افتتاح هذا الحدث الاستثنائي. وقد تألقت للمناسبة بقفطان شرقي باللون الأزرق الملكي تزيّن بتطريز ذهبيّ كثيف وحزام معدنيّ حدّد الخصر. حمل زيّها توقيع مصممها المفضل زهير مراد وقد نسّقته مع عقد وأساور شرقيّة الطراز.

كما اختارت النجمة اللبنانيّة ميسا قرعا، التي شاركت النجم حسين الجسمي والنجمة ألماس بأداء الأغنية الخاصة بالحفل، إطلالة صممت خصيصاً لهذا الحدث وتحمل توقيع المصمم جان-لويس صبجي. تألفت هذه الإطلالة من جامبسوت باللون الأبيض العاجي حدّده حزام عند الخصر وترافق مع كاب طويل تمّ تطريزه برسومات شرقيّة مستوحاة من قبّة الوصل في موقع إكسبو دبي 2020. وقد استغرق تنفيذ هذه الإطلالة 420 ساعة من العمل اليدوي المتقن. وتمّ تنسيق الزيّ مع مجوهرات ماسيّة من Yeprem.وتألقت النجمة البريطانيّة إيلي غودينغ، أثناء تقديمها لوصلتها الغنائيّة في الحفل، بثوب على شكل "كاب" من الحرير الأبيض العاجي حمل توقيع المصمم السعودي محمد آشي. وقد اختارته من مجموعة Ashi Studio الخاصة بالأزياء الراقية لخريف وشتاء 2021.