مصر.. وفاة فوزي فهمي عن عمر ناهز 83 عاما

أعلن الفنان المصري خالد سرحان، وفاة الدكتور فوزي فهمي، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، صباح اليوم الجمعة، داعيًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، إذ كان يعتبره بمثابة الأب والمُعلم بالنسبة له.

وكتب خالد سرحان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى الدكتور والمعلم والأب الدكتور فوزي فهمي، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وخالص العزاء لزوجته الإعلامية ميرفت سلامة ولكل أسرته الكريمة". ومن المُقرر أنّ يُشيع جنازة الدكتور فوزي فهمي، عقب صلاح العصر من مسجد السيدة نفيسة، بينما يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في المقطم.

