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بالصور.. "وائل كفوري" يتعرض لحادث سير مروع
فن وثقافة
2021-10-15 | 16:03
13,275 مشاهدة
أفاد موقع lebanon24 اللبناني، بتعرض الفنان وائل كفوري مساء الجمعة لحادث سير مروع على طريق جبيل.
وأشارت المصادر إلى أن الفنان وائل كفوري نقل إلى مستشفى المعونات القريب من موقع الحادثة لتلقي العلاج.
أدناه الصور:
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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