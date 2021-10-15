بالصور.. "وائل كفوري" يتعرض لحادث سير مروع

أفاد موقع lebanon24 اللبناني، بتعرض الفنان وائل كفوري مساء الجمعة لحادث سير مروع على طريق جبيل.

وأشارت المصادر إلى أن الفنان وائل كفوري نقل إلى مستشفى المعونات القريب من موقع الحادثة لتلقي العلاج.



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