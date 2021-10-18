انتقاد لاذع يطال المصري محمد رمضان

وقال حلمي بكر على هامش المؤتمر الصحفي للدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية: "محمد رمضان مستخبي ورا الفلاشة.. واللي بيطلع يعمله بيلمع صدره زي بتوع السيرك ويطلع نار من بوقه".وأشاد الموسيقار حلمي بكر إلى قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الغناء بفلاشة، الذي أصدرته الفترة الماضية، وألزمت الفنانين الغناء مع الفرق الموسيقية، وأما عن تعامل الموسيقيين مع مطربي المهرجانات الشعبية، فقال حلمي بكر: إن شاء الله لما يصدر قانون يفعل تجاه هذه الفئة من المطربين النقابة هم أول ناس هيتحاكموا.وتابع الموسيقار حلمي بكر أن أفضل القرارات التي اتخذتها نقابة المهن الموسيقيين هو منع الغناء بفلاشة، وأشار: قرار حلو لأنه هيحرك الموسيقيين اللي قاعدين في بيوتهم وبيعانوا من قلة العمل وبيبيعوا آلاتهم بسبب غناء المطربين بفلاشة والاستغناء عن 10 أفراد من الفرقة على الأقل.