شذى حسون تعتذر لمتابعيها: "غلطة الشاطر بألف"

أطلت الفنانة شذى حسون خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة ON، والذى تقوم بتقديمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، بمجموعة من التصريحات، حيث قالت : "أنا اختفيت فترة، فمنذ أن اخترت من ماستر أكاديمي عام 2007 وأنا اشتغل لمدة 10 سنوات لم أتوقف عن العمل، ثم جاءت لى فترة شعرت أنى غير مهتمة بنفسى روحيا ولا أهتم بنفسى شخصيا".وتابعت الفنانة شذى حسون كلامها قائلة : "كنت أريد أن استقر وأريد أن أعمل عائلة وزوج وأولاد وكانت محاولة ولكن لم تكتمل وكنت أرى حينها ضرورة أن أهتم بنفسي أكثر".واختتمت الفنانة شذى حديثها : "ولكن شعرت بعد ذلك أنني أضيع نفسى وأضيع عملى وبالتالي قررت أن أهتم بالفن واعتزل الحب ، ونحن كل ما بنكبر ننضج".

ظهرت الفنانة شذى حسون في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ، حيث أطلت شذى بفستان أزرق، حيث لاقت الكثير من الانتقادات بسبب هذه الإطلالة الغير موفقة في نظر الكثير، وهذا بسبب أن البطانة الداخلية للفستان والتي كانت مختلفة تمامًا عن لون الفستان، حيث بدا الفستان غير مناسب لمثل هذا المهرجان.حيث تعاملت الفنانة شذى حسون بذكاء في امتصاص غضب محبيها ومتابعيها عن طريق اختيار إطلالات أجمل في الأيام التالية لمهرجان الجونة، ففي اليوم الثاني اختارت الفنانة شذي حسون فستان باللون الكريمي المائل للصفرة، حيث كانت هناك تفاصيل صغيرة مزينة به من الزخارف، ونسقت معه مكياج دخاني وترابي، وبهذا استطاع شذى تبديل رأي متابعيها حول الإطلالة الأولى، والتي عرضتها لكثير من الإنتقادات الواسعة، في حفل الافتتاح.حيث قامت شذى بالإعتذار لجمهورها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي، وخلال خاصية الأسطوري والتي أكدت على أن بطانة الفستان هي السبب في إظهار الفستان بهذه الطريقة الغير مناسبة، وهذا ما تسبب في الخطأ الذي ظهر أثناء تواجدها على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح، حيث قالت أن الفستان كان أفضل بدون البطانة.وعبرت عن هذا قائلة : " الفستان الذي نسي الناس الحفلة وركزوا عليه.. أصدقائي الأعزاء، الفستان رائع وأعرف ما هو.. أقول إنه أصبح مشكلة مع البطانة الخاطئة.. لأنني عندما جربته كان بدون بطانة، ولكن احتراماً للناس لبست البطانة.. كان ذلك خاطئاً"، ووعدت جمهورها ومتابعيها بإطلالة أخرى أجمل، حيث وفت بوعدها خلال فعاليات المهرجان المختلفة.وأكملت حديثها قائلة : "لما جربت الفستان جربته من غير بطانة، وكان شفاف فتم التوصل لـ عمل بطانة له، ولم يتم تجربة الفستان بالبطانة، وفى يوم العرض كان أول ارتداء بالبطانة، حيث ظهر الفستان بشكل بشع "، اعتذرت قائلة " انا عارفه ان اللى حصل غلط ".