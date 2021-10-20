فيديو جديد لمحمد رمضان من داخل طائرته الخاصة.. ماذا تضمن؟

وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلا: "مدينتي دبي استعدوا لأدائي في allafricafestival في الساحة برج خليفة في 21 أكتوبر... الجونة كنت جيدًا معي".وأحيا محمد رمضان الحفل الخاص الذي أقيم عقب انتهاء مراسم الاحتفاء بافتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.وغنى رمضان في الأفتر بارتي الخاصة بافتتاح مهرجان الجونة عددا من أغانيه بعدما صعد على المسرح مرتديا نظارة شمسية وسط تفاعل كبير من الحضور، وقدم أغنيته الشهيرة "مافيا".