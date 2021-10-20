"نسخة طبق الأصل" 3 إطلالات مستنسخة في مهرجان الجونة السينمائي 2021

ما زالت الانتقادات تنال إطلالات مهرجان الجونة السينمائي، ولكن هذه المرة ليس بين الأسوأ والأفضل، بل بوجود تصاميم اعتمدتها النجمات على السجادة الحمراء في المهرجان تبدو كنسخة طبق الأصل من تصاميم لمصممي أزياء عالميين.

وقد رصد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي 3 إطلالات تبدو متطابقة مع تصاميم أخرى تم اعتمادها من قبل، ليصبح هُنا تساؤل كبير، هل كان هناك تقليد أعمى لهذه الموديلات، أم أنه مجرد توارد خواطر؟





ميس حمدان بالفستان الأسود







في حفل الافتتاح لمهرجان الجونة السينمائي، أطلّت علينا ميس حمدان بفستان أسود من المخمل الناعم، مع قصّة ضيقة، وصيحة الكتف الواحد، ولمسة انسيابية ناحية الصدر، مع وجود تطريز فخم على أحد الجانبين، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني فؤاد سركيس، وقد بدا الفستان وكأنه نسخة طبق من فساتين دار Valdrin sahiti.



ميس حمدان بالفستان الأزرق السماوي في حفل الافتتاح لمهرجان الجونة السينمائي، أطلّت علينا ميس حمدان بفستان أسود من المخمل الناعم، مع قصّة ضيقة، وصيحة الكتف الواحد، ولمسة انسيابية ناحية الصدر، مع وجود تطريز فخم على أحد الجانبين، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني فؤاد سركيس، وقد بدا الفستان وكأنه نسخة طبق من فساتين دار Valdrin sahiti.





إطلالة أخرى من ميس حمدان، ومن توقيع فؤاد سركيس أيضاً، لفستان من خامة الستان الحريرية، مع قصّة ملفوفة كروب، من دون أكمام، وطبقات أنيقة ناحية الصدر، مع تطريزات براقة، بدت متشابهة إلى حد كبير أيضاً لتصاميم دار Valdrin sahiti، التي لها بصمتها الخاصة في الفساتين الضيقة التي تبرز أنوثة المرأة، وعلق المتابعون أن التصاميم تبدو نسخة مقلدة من تلك الدار.



ناهد السباعي بالفستان الأبيض إطلالة أخرى من ميس حمدان، ومن توقيع فؤاد سركيس أيضاً، لفستان من خامة الستان الحريرية، مع قصّة ملفوفة كروب، من دون أكمام، وطبقات أنيقة ناحية الصدر، مع تطريزات براقة، بدت متشابهة إلى حد كبير أيضاً لتصاميم دار Valdrin sahiti، التي لها بصمتها الخاصة في الفساتين الضيقة التي تبرز أنوثة المرأة، وعلق المتابعون أن التصاميم تبدو نسخة مقلدة من تلك الدار.





أما ناهد السباعي فقد أطلّت بفستان أبيض مع تطريزات الورود، ورسومات للخيوط العنكبوتية ناحية أحد جانبي الصدر، مع رباط للعنق طويل جاء منسدلاً من الخلف، من توقيع Perla Fashion بيرلا فاشن، وجاء هذا الموديل متطابقاً إلى حد كبير مع أحد تصاميم اللبناني العالمي نيكولا جبران، لتصميم يحمل نفس اللون وفكرة التطريزات، وكذلك تلك الرسمة العنكبوتية على الصدر، والتي لفتت أنظار روّاد مواقع التواصل، خاصة أنه قد شاهدنا أصالة والممثلة آماندا هولدين بهذا اللوك من فترة. أما ناهد السباعي فقد أطلّت بفستان أبيض مع تطريزات الورود، ورسومات للخيوط العنكبوتية ناحية أحد جانبي الصدر، مع رباط للعنق طويل جاء منسدلاً من الخلف، من توقيع Perla Fashion بيرلا فاشن، وجاء هذا الموديل متطابقاً إلى حد كبير مع أحد تصاميم اللبناني العالمي نيكولا جبران، لتصميم يحمل نفس اللون وفكرة التطريزات، وكذلك تلك الرسمة العنكبوتية على الصدر، والتي لفتت أنظار روّاد مواقع التواصل، خاصة أنه قد شاهدنا أصالة والممثلة آماندا هولدين بهذا اللوك من فترة.

ويبقى السؤال الأهم الآن، في رأيك هل تلك التصاميم تعتبر توارد خواطر، أم تقليداً مُتعمّداً؟