إطلالة جديدة لسمية الخشاب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

ونشرت الخشاب إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وظهرت مرتدية فستان فضي لامع بقصة أبرزت أنوثتها.واعتمدت الخشاب، ماكياج بالألوان الترابية أضاف الرقة على ملامحها.وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الخشاب التي لفتت الأنظار بعد أكثر من إطلالة أعتبروها مميزة ومثيرة.وكانت الفنانة سمية الخشاب، قد ردت على منتقدي إطلالات الفنانين بمهرجان الجونة السينمائي وحصر البعض الفعاليات في الإطلالات فقط.وقالت:" إطلالات الفنانات جزء من المهرجان والمعجبين بيحبوا يشوفوا اطلالتنا وملايين بيتابعوا المهرجان علشان مبسوطين بإطلالتنا".