وفاة شاعر عراقي شهير إثر حادث سير

توفى الشاعر سمير صبيح، اليوم الجمعة، إثر حادث سير في محافظة واسط.

وقال مراسل السومرية أن"الشاعر الكبير سمير صبيح توفى اليوم إثر حادث سير فجر اليوم بطريق بدرة _ الكوت في محافظة واسط".