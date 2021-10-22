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"منصة الجونة السينمائية" تعلن الفائزين بجوائز الدورة الخامسة

فن وثقافة

2021-10-22 | 02:45
"منصة الجونة السينمائية" تعلن الفائزين بجوائز الدورة الخامسة
1,397 مشاهدة

أعلنت ”منصة الجونة السينمائية“، المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز الدورة الخامسة من المهرجان، وذلك في حفل ختام المنصة الذي أقيم بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الخميس.

 
وفاز مشروع ”ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة“ (فرنسا) من إخراج صوفيا جامه، بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير (جائزة مالية بـ15 ألف دولار) وشهادة منصة الجونة السينمائية، و2000 دولار خدمات عينية من كلاكيت.
 
بينما فاز فيلم ”تلك الأشجار الغريبة“ (فلسطين) من إخراج هند شوفاني بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج (جائزة مالية بـ15 ألف دولار)، وشهادة منصة الجونة السينمائية، كما فاز الفيلم بجائزة ”ذا إندي ديير“ وقدرها 10 آلاف دولار.
 
وحصل فيلم ”خمسين متر“ (مصر) من إخراج يمنى خطاب، على 10 آلاف دولار لخدمات التسويق من ”ذا سيل بوست برودكشن“، و10 آلاف دولار من ”تريند في إف إكس“، و10 آلاف دولار من ”سينرجي فيلمز“، بالإضافة إلى عدد من الجوائز الأخرى.
 
وفاز مشروع ”هايش مايش“ (المغرب) من إخراج هشام العسري، بجائزة قدرها 30 آلاف دولار، ضمان توزيع من ”ماد سوليوشنز وإرجو ميديا فينتشرز“، و5 آلاف دولار من مهرجان مالمو للسينما العربية.
 
بينما فاز مشروع ”عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن“ (مصر) من إخراج مراد مصطفى بجائزة قدرها 5 آلاف دولار من ”جيميني أفريقيا“، و50 ألف جنيه مصري من ذا سيل بوست برودكشن، ومشاركة في مبادرة جلوبال فيلم إكسبريشن من إيفتا.
 
وحصل مشروع ”نساء حياتي“ (العراق، سويسرا) من إخراج زهراء غندور على 10 آلاف دولار أمريكي مقدمة من مقام، ومشاركة في مبادرة ”جلوبال فيلم إكسبريشن“ من إيفتا.

وفاز مشروع ”البحث عن ودي“ (مصر) من إخراج سارة الشاذلي، بجائزة قدرها 5 آلاف دولار من ”بي ميديا برودكشنز“، و2000 دولار خدمات عينية من كلاكيت.
 
وذهبت جائزة البيع المبدئي المقدمة من ”أو إس إن“ إلى مشروع ”أغنية للصيف والشتاء“ (سوريا، الدنمارك، ألمانيا، أمريكا) للمخرجين طلال دركي وعلي وجيه، وقدرها 50 ألف دولار، إضافة إلى 10 آلاف دولار لخدمات عمل ”دي سي بي“ للفيلم من ”ذا سيل بوست برودكشن“.
 
وفاز فيلم ”جنائن معلقة“ (العراق، المملكة المتحدة، فلسطين) للمخرج أحمد ياسين الدراجي بمبلغ 30 ألف دولار لخدمات المؤثرات البصرية والتلوين من ميركوري فيشوال سوليوشنز.
 
فيما حصل فيلم ”خط فاصل“ (لبنان) من إخراج رين رزوق، على 10 آلاف دولار أمريكي مقدمة من كلاكيت.
 
وحصل مشروع ”محبون سعداء“ (المغرب، فرنسا) للمخرج هشام العسري، بجائزة قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من روتانا.
أما جائزة شبكة راديو وتلفزيون العرب (إيه أر تي) فذهبت إلى مشروع ”حتى يتنفس البحر“ (الأردن، السويد، كندا، فرنسا) من إخراج زين دريعي، وقدرها 10 آلاف دولار.
 
وحصل مشروع ”كولونيا“ (مصر) من إخراج محمد صيام، على 10 آلاف دولار مقدمة من نيو بلاك.
 
وفاز مشروع ”البصير“ (العراق، سويسرا) من إخراج على طوفان الفتلاوي، بمبلغ 5 آلاف دولار لخدمات ما بعد الإنتاج من هيكات ستوديو.

ويختتم مهرجان الجونة السينمائي، فعاليات دورته الخامسة، يوم الجمعة.

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