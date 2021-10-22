إلهام شاهين تشن هجوما حادا على فيلم وصفته بـ"المسيء" لمصر

وقالت إلهام شاهين خلال لقائها مع برنامج et بالعربي، إنها شعرت أن الفيلم ليس له علاقة بالزمان والمكان الحالي، مضيفة: "مش ذوقي لأن السينما أذواق".وأكدت إلهام شاهين، أنها ضد انسحاب بعض الفنانين خلال عرض الفيلم ووصف الفيلم بالمسيئ لمصر، مشيرة إلى أن الفيلم أصغر بكثير من الإساءة لسمعة مصر.وتابعت: "لم أشعر أن هذا الفيلم في مصر، شعرت أنني أشاهد لوحة سريالية.. الفيلم فوق مستوى إدراكي".وأردفت إلهام شاهين: "الفيلم لا يعتبر فانتزيا، ولم أقدر أن اتعاطف مع الأبطال واتعايش معهم لأنني أخذت الموضوع على محمل السخرية ولم استوعب كيف تحول رجل لفرخة".وعن رأيها في الإخراج قالت: "هناك مغالاة في الإخراج، وأكيد أقدر وجهة نظر المخرج، لكن كل كادر كان مليئًا بالقذارة وإذا كانت الست فقيرة فتقدر تجيب صابونة وسلك.. بدل القرف اللي شفناه ده".من ناحية أخرى، أكدت إلهام شاهين، أنها حريصة على حضور جميع فعاليات المهرجان، وحضور الندوات والورش السينمائية والأفلام، مشيرة إلى أنها لا تستطيع حضور جميع الأفلام بسبب كثرة الفعاليات التي تحضرها.