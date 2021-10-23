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بالفيديو: إليسا تكشف عن أمنيتها للعراقيين خلال حفلتها الاولى في بغداد

فن وثقافة

2021-10-23 | 07:41
بالفيديو: إليسا تكشف عن أمنيتها للعراقيين خلال حفلتها الاولى في بغداد
المصدر:
سبوتنيك
4,743 مشاهدة

أحيت الفنانة اللبنانية، إليسا، الجمعة، أول حفل غنائي لها في العراق، والذي يحمل شعار "كامل العدد" من جانب معجبيها.

وتصدر هاشتاغ "إليسا في بغداد" موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في العراق، والذي تضمن كافة إحداثيات حفل الفنانة اللبنانية لحظة بلحظة.

وحرصت إليسا في بداية حفلها الأول في بغداد وبعد صعودها خشبة المسرح على إلقاء كلمة للعراقيين، أكدت فيها أنه من بين أمنيات حياتها هو أن تغني في بغداد وتحققت اليوم.

وتابعت أن "شعب العراق يمتلك، طاقة عالية وأتمنى أن تعود الحياة للعراق، وأن يكون حفلها سهرة جميلة، وبداية لسهرات كبيرة خلال الفترة القادمة، وانبسطوا قدر الإمكان".



وكانت إليسا نشرت الخميس مقطع مصور لها للحظة وصولها إلى العراق، استعدادا لإحياء حفلها الغنائي الأول هناك، اليوم الجمعة.

وأحيت إليسا حفلها الأول في بغداد على مسرح سندباد لاند.

سيكون حفل إليسا في بغداد هو بداية لمهرجان فني كبير ينظم في العراق وسينطلق في يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ولمدة شهر، وتشرف عليه وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وبرعاية مباشرة من وزير الثقافة، الدكتور حسن ناظم، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وسيكرم المهرجان 120 فنانا من مصر والعراق ودول عربية وإقليمية تقديرا لأعمالهم التي عرضت في العام الحالي، من بينهم مصطفى قمر ومحمد هنيدي ومحمد سعد وداليا البحيري وماجد المصري وماجد المهندس ومحمد هداد.

وكان من المقرر أن تحيي إليسا حفلها الأول في العراق العام الماضي، لكن تقرر تأجيله بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة العراقية بسبب فيروس كورونا.

يشار إلى أن إليسا أحيت أول حفلاتها الغنائية منذ تفشي فيروس كورونا في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراقي في 26 يونيو/حزيران الماضي، وبدأت أسعار تذاكرها من 300 إلى 500 دولار.

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