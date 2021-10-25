فنانة مصرية شهيرة تصدم جمهورها بمظهر مختلف غير معتاد (فيديو)

وقالت صدقي من خلال الفيديو:"أي انسان مش الفنان بس لازم يغير من شكله كل شويه علشان ما يزهقش من نفسه ، من زمان ما عملتش شعري كده اتمني يعجبكم التغير ، شكرا نجلاء من شباب وولاد محمد الصغير ، اصحابي هنا اللي هيقولو رأيهم".





واضافت، "أنها تسافر إلى مهرجانات كثيرة، وتجد مشكلات دائما في التواصل مع الضيوف وعروض السينما وغيرها من المشكلات المتوقعة، لافتة إلى أن مهرجان الجونة مختلف لأنه مهرجان فني سياحي ويعبر عن مصر".





وتفاجئ جمهور صدقي بإطلالتها بأحدث ظهور لها ملفت، بعد التغييرات التي أجرتها الفنانة المصرية على مظهرها ما جعلها تظهر بطريقة مغايرة للمعتاد.