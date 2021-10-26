الموت يفجع الفنانة أحلام

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، اليوم الأحد، وفاة عمتها هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي.

وفي منشور عبر حسابها الرسمي بانستغرام نعت أحلام الشامسي عمتها معلنة خبر وفاتها، طالبة من متابعيها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وقالت أحلام: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي".

وتابعت في منشورها بالدعاء:”اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة. وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النار.”

واضافت: اللهم عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله. اللهم اجزها عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهمّ إن كان ت محسنه فزدها من حسناتها، وإن

كانت مسيئه فتجاوز عنها سيئاتها. اللهُمّ أدخلها الجنة بلا حساب يارحيم واجعل هذه الايام خير ايامها يارب.”

ولم تذكر الفنانة الإماراتية المعروف أنها من مواليد العام 1968، أي تفاصيل بشأن عمتها المتوفاة أو سبب الوفاة.